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Nazilli Belediyespor'da deplasman hazırlıkları sürüyor

Nazilli Belediyespor'da deplasman hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Somaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Somaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Eşin Group Nazilli Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Somaspor maçı hazırlıklarına dün Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde başladı. Antrenmanın ardından streching ile günü tamamlayan futbolcular, bugün de antrenmanlarına ısınma hareketleri antrenmana başladı. Siyah beyazlılar, 5'e 2 top kapma oyunu sonrasında 4 farklı takımdan oluşan turnuva şeklindeki taktiksel oyun çalışması ile antrenmanı tamamlayarak deplasman hazırlıklarını sürdürdü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mesut Toros Nazilli Spor Haberler

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