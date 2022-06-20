Nazilli Belediyespor, Çağrı Bülbül'le anlaşmaya vardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyespor, Çağrı Bülbül'le anlaşmaya vardı

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
 - Güncelleme:
Nazilli Belediyespor, Çağrı Bülbül'le anlaşmaya vardı

TFF 2'nci Lig'de transferin hızlı takımı Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor'dan defansif orta saha oyuncusu Çağrı Bülbül'le anlaşmaya varırken, 4 oyuncunun daha yolda olduğu iddia edildi.

TFF 2'nci Lig'de transferin hızlı takımı Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor'dan defansif orta saha oyuncusu Çağrı Bülbül'le anlaşmaya varırken, 4 oyuncunun daha yolda olduğu iddia edildi.

Teknik direktör Taner Öcal'ın raporu doğrultusunda transfer arayışlarını sürdüren yönetimin anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki Çağrı'nın ilçeye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Futbola Hacettepe altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği, Giresunspor, Kastamonuspor, Yeni Orduspor'da da forma giydi. Nazilli Belediyespor'un Erbaaspor'dan eski stoperi İsmail Hacıhafızoğlu, Diyarbekirspor'dan savunma oyuncusu Şahin Şafakoğlu, Uşakspor'dan forvet Yasin Ozan ve Ankaraspor'dan kanat oyuncusu Şahin Fıstıkçı'yla da anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.


- Aydın
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Demirspor Çağrı Bülbül Nazilli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title