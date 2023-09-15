Nazilli Belediyespor, Bursaspor'u ağırlıyor

NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sıkıntılı hazırlandığı sezonda büyük bir sürpriz yaparak oynadığı ilk 3 maçı kazanıp zirveye ortak olan Nazilli Belediyespor yarın köklü rakibi Bursaspor'u 12 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yapma hedefiyle konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Son olarak 2011-2012 sezonunda lige art arda 4 galibiyetle başlayıp bir daha aynı başarıyı tekrarlayamayan siyah-beyazlılarda taraftarları stada davet eden teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, "Taraftarımızın desteğiyle bu zor engeli de aşacağız" dedi.