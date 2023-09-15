Nazilli Belediyespor, Bursaspor'u ağırlıyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, 12 yıl sonra Bursaspor'u konuk ediyor. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, taraftarların desteğiyle galibiyet hedeflediklerini belirtti.
NAZİLLİ,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sıkıntılı hazırlandığı sezonda büyük bir sürpriz yaparak oynadığı ilk 3 maçı kazanıp zirveye ortak olan Nazilli Belediyespor yarın köklü rakibi Bursaspor'u 12 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yapma hedefiyle konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Son olarak 2011-2012 sezonunda lige art arda 4 galibiyetle başlayıp bir daha aynı başarıyı tekrarlayamayan siyah-beyazlılarda taraftarları stada davet eden teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, "Taraftarımızın desteğiyle bu zor engeli de aşacağız" dedi.