Nazilli Belediyespor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'de 4. hafta müsabakasında evinde ağırlayacağı Bursaspor maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu yönetiminde yapılan antrenman sonunda takım, taktiksel oyun çalışmasıyla günü tamamladı.

Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'de 4. hafta müsabakasında evinde ağırlayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Nazilli Belediyespor ligin 4. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da Nazilli Şehir Stadyumu'nda oynayacağı Bursaspor ile karşılaşacak. Naz naz evinde ağırlayacağı Bursaspor için hazıklara başladı. Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ve yardımcıları gözetiminde ısınma hareketleri ile antrenmana başlayan siyah-beyazlılar, engelli top sürme ve kondisyon çalışması sonrasında belirlenmiş alanda gerçekleştirilen turnuva şeklindeki taktiksel oyun çalışması ile günün antrenmanını tamamladı. - AYDIN