Nazilli Belediyespor, Bucaspor maçı hazırlıklarına başladı

Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'de 5. hafta müsabakasında deplasmanda oynayacağı Bucaspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig'de 4'de 4 yapan Nazilli Belediyespor, hız kesmeden Bucaspor maçına hazırlanmaya başladı. Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ve yardımcıları gözetiminde ısınma hareketleri ile günün antrenmanına başlayan futbolcular, engelli koşu ve uzun pas ile antrenmanın ilk bölümünü tamamladı. Antrenmanın son bölümde ise belirlenen alanda taktiksel çift kale maç yaparak antrenmanı tamamlayan futbolcular Bucaspor deplasmanından da 3 puan ile dönmeyi hedefliyor. - AYDIN