Nazilli Belediyespor, Bucaspor 1928 deplasmanında mağlup oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta liderlik koltuğunda bulunan Nazilli Belediyespor, Bucaspor 1928 deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 12 puanda kalırken, Bucaspor 1928 ise 8 puana yükseldi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4'te 4 yapan Nazilli Belediyespor, Bucaspor 1928 deplasmanında takıldı. Siyah-beyazlılar, Yeni Buca Stadı'nda rakibine 3-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Ev sahibi Bucaspor 1928, 28'inci dakikada Furkan ile gol perdesini açtı: 1-0. Sarı-lacivertliler 33'üncü dakikada Enes'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlhan Depe 44'üncü dakikada sahne aldı ve skor 3-0 oldu. Nazilli Belediyespor 64'üncü dakikada Furkan Apaydın ile farkı ikiye indirse de yenilgiden kurtulamadı. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 12 puanda kalırken, Bucaspor 1928 ise 8 puana yükseldi.