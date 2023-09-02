Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı evinde ağırlayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında deplasmanda Altınordu'yu mağlup eden Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak. Takım, taraftarının desteğiyle 3 puan hedefliyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında deplasmanda Altınordu'yu 3-2 mağlup ederek lige moralli bir giriş yapan Nazilli Belediyespor yarın evinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Lütfullah Aslan yönetecek.

Karşılaşma öncesi taraftarının antrenman ziyaretiyle moral bulan siyah-beyazlılar, seyircisi önündeki ilk maçında puanı bulunmayan rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Oyuncularına güvendiğini dile getiren teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, taraftarların desteğiyle 3 puan almak istediklerini söyledi.