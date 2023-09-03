Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 Yendi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Umut İncili, Şükrü Çavcı

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer – Recep Efe, Hakkı Can, Furkan, Özkan, Ali, Baran (Dk. 71 Muhammet) (Dk. 90 Yakup Emre), Salih (Dk. 71 Talha), Berkant (Dk. 46 Ekrem), Onur Hüseyin (Dk. 31 Tibet), Ahmet

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Türker – Ender, Yusuf Ali, Batuhan (Dk. 84 Celil), Erdoğan, Atalay (Dk. 67 Mertcan), Mehmet (Dk. 84 Sedat), Mutlu (Dk. 59 Emirhan Kayar), Kubilay (Dk. 59 Tolunay), Berk Ali, Embiya

GOL: Dk. 63 Salih (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Furkan, Muhammet (Nazilli Bld), Yusuf Ali, Emirhan Kayar, Berk Ali ( Beyoğlu Yeni Çarşı)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Altınordu'yu 3-2 mağlup eden Nazilli Belediyespor, 2'nci hafta mücadelesinde konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Karşılaşmanın tek golünü 63'üncü dakikada Salih Kavrazlı kaydetti. Bu sonuçla 6 puana ulaşan Nazilli Belediyespor zirveye ortak olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı puanla tanışamadı.