Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 Yendi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
STAT: Nazilli İlçe
HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Umut İncili, Şükrü Çavcı
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer – Recep Efe, Hakkı Can, Furkan, Özkan, Ali, Baran (Dk. 71 Muhammet) (Dk. 90 Yakup Emre), Salih (Dk. 71 Talha), Berkant (Dk. 46 Ekrem), Onur Hüseyin (Dk. 31 Tibet), Ahmet
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Türker – Ender, Yusuf Ali, Batuhan (Dk. 84 Celil), Erdoğan, Atalay (Dk. 67 Mertcan), Mehmet (Dk. 84 Sedat), Mutlu (Dk. 59 Emirhan Kayar), Kubilay (Dk. 59 Tolunay), Berk Ali, Embiya
GOL: Dk. 63 Salih (Nazilli Bld)
SARI KARTLAR: Furkan, Muhammet (Nazilli Bld), Yusuf Ali, Emirhan Kayar, Berk Ali ( Beyoğlu Yeni Çarşı)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Altınordu'yu 3-2 mağlup eden Nazilli Belediyespor, 2'nci hafta mücadelesinde konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
Karşılaşmanın tek golünü 63'üncü dakikada Salih Kavrazlı kaydetti. Bu sonuçla 6 puana ulaşan Nazilli Belediyespor zirveye ortak olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı puanla tanışamadı.