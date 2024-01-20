Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşı karşıya gelecek. Nazilli Belediyespor 10'uncu sırada yer alırken, Beyoğlu Yeni Çarşı 13'üncü sıradadır.
NAZİLLİ,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Altınordu ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın İstanbul'da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya gelecek. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Berkan Çetin düdük çalacak. Nazilli Belediyespor 21'inci haftayla 27 puanla 10'uncu sırada girerken, Beyoğlu Yeni Çarşı 18 puanla 13'üncü basamakta bulunuyor.