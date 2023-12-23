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Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı Üsküdar Belediyespor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü

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Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı, deplasmanda oynadığı Üsküdar Belediyespor maçını kazanarak 7. haftada liderliğini korudu.

Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı ligin 7. haftasında deplasmanda oynadığı Üsküdar Belediyespor maçından galibiyet ile ayrılarak yoluna nağmalup devam etti.

İstanbul Ünalan Muhsin Yapıcıoğlu Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı ilk çeyreği 14-16 önde tamamladı. Etkili oyunu ile ilk yarıyı 31-39 önde tamamlayan siyah-beyazlılar 3. çeyreği de 45-54 önde tamamladı. Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı parkeden 62-74' lük skorla galip ayrılarak nağmalup unvanını korudu ve 7. haftada da liderliğini devam ettirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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