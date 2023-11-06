Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı Sezona Galibiyetle Başladı

Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu ilk maçında Tekirdağ temsilcisi Çorlu Belediyespor Basketbol Takımı'nı 78-61'lik skorla mağlup ederek sezona galibiyet ile başladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan potanın efeleri ilk periyodu 15-4 önde tamamlarken, ilk yarı Naz Naz'ın 41-28'lik skoru ile tamamlandı. Geçtiğimiz sezondan bulunan cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada 3. periyodu 50-44 önde tamamlayan Potanın Efeleri, 4. çeyrek sonunda 78-61'lik skorla sezona merhaba dedi. Mücadele de takım kaptanı Arif Erhan Kocamış 18 sayılık oyunu ile galibiyetin mimarı oldu. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Belediyespor Yönetim kurulu başkanı Şahin Kaya karşılaşma sonrasında basketbol teknik ekip ve basketbolcuları tebrik etti.

Potanın Efeleri ligin 2. Hafta karşılaşmasında 12 Kasım Pazar günü saat 14: 00' de deplasmanda Bandırma temsilcisi Bordo basketbol kulübünün misafiri olacak. - AYDIN