Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı Bordo BK'yı mağlup etti
Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı, evinde oynadığı Bordo BK maçından galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada takımın öne çıkan isimleri Erhan Kocamış, Uğur Dokuyan ve Aykut Ulutuğay oldu.
Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı ligin 9. haftasında evinde oynadığı Bordo BK maçından galibiyet ile ayrıldı.
Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 26-13 önde tamamlayan siyah inciler, ilk yarıyı 36-24 'lük skorla bitirdi. 2. yarıda da oyunun kontrolünü elindi bulunduran takım 3. periyodu 55-41'lik skorla sonlandırdı. Karşılaşmanın son çeyreğinde taraftarın da desteğini alan potanın efeleri parkeden 77-57'lik skorla galip ayrıldı. Naz Naz da takım kaptanı Erhan Kocamış 21 sayı, Uğur Dokuyan 20 sayı 11 ribaund, Aykut Ulutuğay 9 sayı, Oğulcan Sevim ise 7 sayı 13 asist le karşılaşmada öne çıkan isimler oldu. - AYDIN