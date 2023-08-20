Nazilli Belediyespor atağa kalktı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor dış transferde gaza bastı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor dış transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar 52 Orduspor FK'dan forvet arkası Anıl Taşdemir, Darıca Gençlerbirliği'nden santrfor Ahmet Gökbayrak, Manisa FK altyapısından orta saha oyuncusu Fikret Selçuk, Davutlar Belediyespor'dan santrfor Berkant Kavzar, 3 sezon futboldan uzak kalan forvet arkası Barış Örücü, Belediye Kütahyaspor'dan sol bek Ekrem Çalışanlar ve Denizli Sarayköyspor'dan genç oyuncu Serhat Aslan'la el sıkıştı. Nazilli ekibi, Turgutluspor'a giden kaleci Zekeriya Topayan'la da söz kesti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor