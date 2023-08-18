Nazilli Belediyespor, Anıl Taşdemir'i transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, deneyimli orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir'i kadrosuna kattı. 35 yaşındaki futbolcu, daha önce çeşitli takımlarda forma giymişti.

NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, uzun süreli bekleyişin ardından yönetimi Süleyman Urkay'a devredikten sonra geç başladığı transfer harekatını sürdürüyor. Nazilli, deneyimli orta saha Anıl Taşdemir'le anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar son olarak 52 Orduspor formasını giyen 35 yaşındaki futbolcuyu kadroya kattı. Futbola Sökespor altyapısında başlayan Anıl Taşdemir, Göztepe, Ankaraspor, Bugsaşspor, Samsunspor, Akhisar Belediyespor, Orduspor, Trabzonspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Denizlispor, Fethiyespor, Karagümrük, Adanaspor, Balıkesirspor ve son olarak 52 Orduspor formaları giydi.