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Nazilli Belediyespor Anıl'ı kiraladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Nazilli Belediyespor Anıl'ı kiraladı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eşin Grup Nazilli Belediyespor geçen sezon Altınordu'da forma giyen Anıl Aracıoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eşin Grup Nazilli Belediyespor geçen sezon Altınordu'da forma giyen Anıl Aracıoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar Altınordu'da geçen sene 15 maça çıkan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde sözleşme imzalayan Anıl, " Hedefi olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bana inanan, bana güvenen kimseyi mahcup etmeyeceğim. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz, hayırlı olsun" dedi.

İmza töreninde hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, Anıl'a hoşgeldin diyerek, "Anıl kardeşimiz daha önceden bildiğimiz, takip ettiğimiz genç bir oyuncu. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda onunla birlikte nice başarılara imza atacağız. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz" ifadelerini kullandı.


- Nazilli
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Altınordu Nazilli Spor Haberler

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