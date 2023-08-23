Nazilli Belediyespor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Nazilli Belediyespor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri'nde deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Siyah beyazlı takımı Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu gözetiminde antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Kaleciler kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalışırken Barış Örücü ve Anıl Taşdemir kondisyon ve formlarından dolayı takımdan ayrı çalıştı. Pas ve şut çalışan oyuncular, jokerli oyun çalışmasıyla antrenmana devam etti. Siyah beyazlılar antrenmanı yenilenme koşusu yaparak tamamladı. - AYDIN