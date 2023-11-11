Nazilli Belediyespor, Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Nazilli Belediyespor, Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Nazilli Belediyespor 7'nci sırada yer alırken, Afyonspor ise 14'üncü sırada bulunuyor.
NAZİLLİ
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Esenler Erokspor'a 5-1 mağlup olarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Zafer Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Tolga Akbaba yönetecek.
Grupta 12 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 22 puan toplayan Nazilli Belediyespor 7'nci sırada, 11 maçta 2 gabiliyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi alan Afyonspor ise 10 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor