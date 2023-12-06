Nazilli Belediyespor'a Taraftar Grubundan Baklava İkramı

TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un antrenmanını ziyaret eden alem gençlik taraftar grubu futbolculara baklava ikramında bulundu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 17'nci hafta maçında 10 Aralık Pazar günü Karacabey Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Nazilli Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlıların antrenmanını ziyaret eden taraftar grubu alem gençlik futbolculara moral verdi. Karacabey deplasmanı için başarılar dileyen alem gençlik taraftarı futbolculara baklava ikramında bulundu. Nazilli Belediyesporlu futbolcular da taraftarlarına teşekkür ederek maça 3 puan parolası ile çıkacaklarını belirtti. - AYDIN