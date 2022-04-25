Nazilli Belediyespor'a Önal'dan tebrik

Eskişehir'de gençleri oynatma fırsatı bulduklarını belirten Önal, "Altyapımızda yetişen ve 3 gün önce profesyonel imzayı atan 18 yaşındaki Berkay Aydoğmuş, oyuna girdikten 3 dakika sonra golünü atarak hem altyapımıza önemli bir mesaj hem de camiamıza umut ışığı verdi. Nazilli Belediyespor olarak ilçemizdeki ve bölgemizdeki tüm gençlerimizin elinden tutmak istiyoruz. Her geçen gün altyapıdan yetişen sporcularımızın sayısının artması bizi sevindiriyor. Bu gençlerimiz, şehrimizin ve takımımızın gurur kaynağı oluyor. Aydın'da keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda sporcu gencimiz var. Biz bu gençlerimizi keşfetmeye çalışıyoruz" dedi.