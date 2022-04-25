Nazilli Belediyespor'a Önal'dan tebrik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyespor'a Önal'dan tebrik

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
 - Güncelleme:
Nazilli Belediyespor'a Önal'dan tebrik

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda küme düşen Eskişehirspor'u 5-2 mağlup eden Nazilli Belediyespor'a başkan Ünal Önal'dan kutlama geldi.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda küme düşen Eskişehirspor'u 5-2 mağlup eden Nazilli Belediyespor'a başkan Ünal Önal'dan kutlama geldi.

Eskişehir'de gençleri oynatma fırsatı bulduklarını belirten Önal, "Altyapımızda yetişen ve 3 gün önce profesyonel imzayı atan 18 yaşındaki Berkay Aydoğmuş, oyuna girdikten 3 dakika sonra golünü atarak hem altyapımıza önemli bir mesaj hem de camiamıza umut ışığı verdi. Nazilli Belediyespor olarak ilçemizdeki ve bölgemizdeki tüm gençlerimizin elinden tutmak istiyoruz. Her geçen gün altyapıdan yetişen sporcularımızın sayısının artması bizi sevindiriyor. Bu gençlerimiz, şehrimizin ve takımımızın gurur kaynağı oluyor. Aydın'da keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda sporcu gencimiz var. Biz bu gençlerimizi keşfetmeye çalışıyoruz" dedi.


- Aydın

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Nazilli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title