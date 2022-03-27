Nazilli Belediyespor'a meşaleli karşılama

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maç galibiyete hasret kalıp alt sıralara geriledikten sonra yeni teknik patronu Taner Öcal yönetiminde üst üste üçüncü galibiyetini şampiyonluğun en güçlü adayı lider Pendikspor'u deplasmanda 2-1 yenerek alarak Play-Off iddiasını güçlendiren Nazilli Belediyespor, ilçeye dönüşte meşalelerle karşılandı. Grupta 40 puana ulaşıp son 8 maç öncesi Play-Off hattıyla arasındaki farkı 2 puana indiren siyah-beyazlıları İstanbul deplasmanı dönüşü gece Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde taraftarları karşıladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu karşılamada taraftarlar meşale yakarak, tezahüratlar eşliğinde 3 puan ile Nazilli'ye dönen takımlarına sürpriz yaptı. Taraftarlar Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçen hafta içindeki olağanüstü kongrede göreve gelen Başkan Ünal Önal ve Teknik Direktör Taner Öcal'a sevgi gösterisinde bulunurken, futbolculara hafta içi çarşamba günü iç sahada oynanacak olan Uşakspor maçında başarı diledi.

ÖCAL GURURLU