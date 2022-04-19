Nazilli Belediyespor'a gençlik aşısı

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime 3 hafta kala Play-Off şansını az da olsa sürdüren Nazilli Belediyespor, iki genç oyuncusunu profesyonel yaparak kadrosuna kattı. Nazilli Belediyespor altyapı takımlarında forma giyen Baran Kaya ve Ekin Karakuyu ile profesyonel anlaşma imzaladı.

Siyah-beyazlılarda 7 yıldır altyapı takımlarında forma giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Baran ile 3 yıldır altyapıda oynayan 19 yaşındaki sağ bek Ekin, geniş katılımlı törenle profesyonel oldu. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde düzenlenen törene başkan Ünal Önal, başkan vekili Mustafa Tınas, başkan yardımcısı Erkan Abbasoğlu, asbaşkan Oktay Asuman, futbol altyapı şube sorumluları Baskın Aksoy, Faruk Kutlu, Kadir Kabak, genç futbolcuların aileleri ve gelişim ligleri takımları antrenörleri katıldı. Başkan Ünal Önal açıklamasında, "Yönetim kurulumuzun en büyük arzusu daha çok gencimizi A takıma kazandırmak. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeni yeteneklerinizi Türk futboluna kazandıracağız" dedi.