Nazife Tuncel, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Gururla Temsil Etti

Nazife Tuncel, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Gururla Temsil Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren Zirvens Spor Kulübü sporcusu Nazife Tuncel, Eliminatör Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Milli takım forması giyen genç kadın sporcu, Akhisar ve Manisa'nın gururu oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren Zirvens Spor Kulübü sporcusu Nazife Tuncel, 22 Haziran Pazar günü Sakarya'da düzenlenen Eliminatör Dünya Şampiyonası'nda milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil etti.

Genç kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Nazife Tuncel, hem Akhisar ve Manisa'yı hem de Türkiye'yi dünya arenasında gururla temsil etti.

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, "Nazife Tuncel'in Dünya Şampiyonasında Milli takım ile yarışması bizleri gururlandırdı." dedi.

Zirvens Spor Kulübü Başkanı Nihat Sarıdağ da sporcularına olan güvenlerini dile getirerek, "Nazife ile gurur duyuyoruz. Onun azmi ve disipliniyle çok daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçe'den Jonathan David'e 55 milyon euroluk tarihi teklif

Ali Koç'tan dünyaca ünlü golcüye 55 milyon euroluk tarihi teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası Okan Buruk olabilir

Ronaldo'nun yeni hocası olmaya en yakın aday
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor

Pogba futbola yeniden döndü! Yeni takımına salı günü imza atıyor
Ne gol ama! Kenan Yıldız örümcek ağlarını aldı

Ne gol ama! Milli yıldızımız örümcek ağlarını aldı
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
4 ay önce göndermişlerdi! Lens, Frankowski'yi geri istiyor

4 ay önce göndermişlerdi! Galatasaray'dan geri istiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.