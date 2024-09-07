Nazan Akın Güneş Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Milli para judocu Nazan Akın Güneş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda J1 +70 kilo bronz madalya mücadelesinde Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşı karşıya geldi. Champ-de-Mars Arena'da oynanan karşılaşmada rakibine 10-0 üstünlük kuran milli sporcu bronz madalyanın sahibi oldu. Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Nazan Akın Güneş, bu sonuçla ikinci olimpiyat madalyasını elde etti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla milli sporcuyu tebrik etti. Bakan Bak, "Tatamide bugün harika mücadele ettin, bronz madalyayı boynuna taktın. Bize yaşattığın gurur için teşekkürler Nazan" ifadelerini kullandı.