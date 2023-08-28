Navasartyan Yaz Festivali Hande Yener konseriyle sona erdi

Her yaştan sporcuyu bir araya getiren Kınalıada'daki Navasartyan Yaz Festivali düzenlenen ödül töreni ve Hande Yener konseriyle sona erdi. Festivalde konuşan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak II. Maşalyan, adaların kim gelirse gelsin insanları mutlu etmek gibi bir misyonu olduğunu vurguladı.

Her yaştan sporcuyu bir araya getiren Kınalıada'daki Navasartyan Yaz Festivali düzenlenen ödül töreni ve Hande Yener konseriyle sona erdi. Festivalde konuşan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak II. Maşalyan, adaların kim gelirse gelsin insanları mutlu etmek gibi bir misyonu olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Ermenileri Patrikliği himayelerinde 25 Ağustos'ta Kınalıada'da başlayan Navasartyan Yaz Festivali Hande Yener konseriyle son buldu. Hrant Barsamyan Futbol Sahası'nda gerçekleşen festivalde her yaştan sporcu üç gün boyunca futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, satranç ve tavla branşlarında bireysel ve takım halinde yarıştı.

Festivalin kapanış töreninde Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak II. Maşalyan, Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Rahip Harutyun Damadyan, Peder Avedis Tabaşyan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, AK Parti Adalar İlçe Başkanı Uğur Sina Şen, Adalar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Başar, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, MHK Yön. Kur. Üyesi Ahmet Erdoğan, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, D-Smart TV Spor Kanalları Direktörü Aybars Hünalp, Karagözyan Yetmihanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil, Kuruçeşme Yerevman Surp Haç Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Levon Kuzikoğlu, Kınalıada Su Sporları Kulübü (KSSK) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Burçkin, Kınalıada Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Avedis Hilkat, Şişli Spor Kulübü Başkanı Alen Tekbıçak, Luys Media Yönetim Kurulu Başkanı Aram Kuran ve çok sayıda sporcular ve sporseverler yer aldı.

Törende sporcular madalya, kupa ve hediyelerini protokol üyelerinden aldı. Turnuvanın fair play ödüllerini ise Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak II. Maşalyan takdim etti.

ADALARIN İNSANLARI MUTLU ETMEK GİBİ BİR MİSYONU VAR

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak II. Maşalyan tören öncesi yaptığı konuşmada, "Adaların misyonu kim gelirse gelsin mutlu etmek. Adaların insanları mutlu etmek gibi bir misyonu var. Mutlulukta birleşiyor insanlar. İnşallah bu bütün Türkiye'nin sembolü olur. Bütün Türkiye, bütün halklarıyla beraber kendisi bu mutluluğu hepimize sağlar. Biz devletimizin güvenine mahzar olduğumuz için memnuniyetimizi belirtiyoruz. Aynı ülkedeyiz, aynı gemideyiz, aynı bayrağın altındayız. Bu gibi etkinliklerde bunun ön plana çıkması için faydalı olduğundan dolayı bütün katkısı geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sene geçen seneden daha iyi oldu, gelecek sene bu seneden daha iyi olsun" dedi.

Törenin ardından festivalde Hande Yener sahne aldı. Sahnede sporcularla da sohbet eden Yener, 'Bana da bacaklar gider dediler, futbolu bıraktım. Tamam o zaman, ben müziğe giriyorum dedim. Bence iyi olmuş böyle olması' Ne dersiniz?" dedi.

Yüzlerce kişinin doyasıya eğlendiği festival, konserin ardından son buldu.