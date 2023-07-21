Nathan Redmond, Beşiktaş'tan Burnley'e transfer oldu
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Geçen sezon Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımı Burnley'e transfer oldu. Burnley, Beşiktaş'tan ayrılan Redmond ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı. Redmond, Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 maçta 6 gol, 6 asist kaydetti.
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımı Burnley'e transfer oldu.
İngiliz takımdan yapılan açıklamada, "Burnley, Beşiktaş'tan ayrılan Nathan Redmond ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma imzaladığını onaylamaktan memnuniyet duyuyor." bilgisi verildi.
Redmond, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 maçta 6 gol, 6 asist kaydetti.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor