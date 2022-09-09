Nathan Redmond Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı.
Transferin son gününde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor