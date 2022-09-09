Nathan Redmond Beşiktaş'ta Spor Haberleri Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Transferin son gününde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Nathan Redmond Beşiktaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Nathan Redmond Beşiktaş'ta - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.