Nasadoge Menemenspor - Tuzlaspor: 1-1

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) -

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Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, yeni teknik direktörü Recep Yazıcı yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Tuzlaspor'la 1-1 berabere kalarak düşme potasından kurtulamadı. Maçın 8'inci dakikasında Ahmet'le öne geçen sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 galip kapadı. Tuzlaspor 53'üncü dakikada Ezeh ile skoru dengeledi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi. Menemenspor bu skorla puanını 38'e çıkardı ancak bitime 3 maç kala ateş hattından kurtulamadı. Tuzlaspor ise 46 puana çıktı.

Demirören Haber Ajansı / Spor