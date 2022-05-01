Nasadoge Menemenspor - Tuzlaspor: 1-1 - Haberler

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Nasadoge Menemenspor - Tuzlaspor: 1-1

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Nasadoge Menemenspor - Tuzlaspor: 1-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xx), Deniz Turgut (xx), Suat Güz (xx)NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xx) - Sinan (xxx), Oğuzhan (xx), Kerem (xx), Ömer (xx), Cisse (xx), Abdullah (xxx), Himmet (x) (Dk. 75 Kehinde x), Gomes (xx) (Dk. 89 Enes), Batuhan Adıgüzel (x) (Dk.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xx), Deniz Turgut (xx), Suat Güz (xx)

NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xx) - Sinan (xxx), Oğuzhan (xx), Kerem (xx), Ömer (xx), Cisse (xx), Abdullah (xxx), Himmet (x) (Dk. 75 Kehinde x), Gomes (xx) (Dk. 89 Enes), Batuhan Adıgüzel (x) (Dk. 46 Sabbah x), Ahmet (xx) TUZLASPOR: Emre (xx) - Erhan (xxx), İsmail (xx), Posmac (xx), Ferhat (xxx), Rotman (xxx), Diack (xx), Çekdar (x) (Dk. 67 Sedat x), Ahmet (xxx) (Dk, 90+4 Gökhan), Harris (xxx) (Dk. 84 Bardhi), Ezeh (xxx)

GOLLER: Dk. 8 Ahmet (Menemenspor), Dk. 53 Ezeh ( Tuzlaspor )

SARI KARTLAR: Gomes, Sinan, Abdullah (Menemenspor), İsmail, Rotman ( Tuzlaspor )

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, yeni teknik direktörü Recep Yazıcı yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Tuzlaspor'la 1-1 berabere kalarak düşme potasından kurtulamadı. Maçın 8'inci dakikasında Ahmet'le öne geçen sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 galip kapadı. Tuzlaspor 53'üncü dakikada Ezeh ile skoru dengeledi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi. Menemenspor bu skorla puanını 38'e çıkardı ancak bitime 3 maç kala ateş hattından kurtulamadı. Tuzlaspor ise 46 puana çıktı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Oğuzhan Çakır, Tuzlaspor, Hisarcık, Gomes, Spor, Haberler

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