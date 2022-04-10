Nasadoge Menemenspor - İstanbulspor: 1-3

STAT: İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Mehmet Akıncık (xx)

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, evinde Play-Off hattında yer alan İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu. Konuk takım 37'de Topalli ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İstanbulspor 58'de Muammer ile 2-0'ı buldu, Menemenspor 2 dakika sonra Gomes'le farkı bire indirdi: 1-2. İlk golü atan Topalli 65'te sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı: 1-3. Menemenspor bu sonuçla 35 puanda kaldı, İstanbulspor ise 51 puana yükseldi.

21'nci dakikada İstanbulspor tehlikeli geldi. Emir'in kafa vuruşunu Menemenspor kalecisi Batuhan kale içinden son anda çıkardı. İstanbulsporlu futbolcuların pozisyonun gol olduğunu belirterek hakeme itiraz etti ancak sonuç değişmedi.

Kalan dakikalarda iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi, 3 puan İstanbulspor'un oldu.

Demirören Haber Ajansı / Spor