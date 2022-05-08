Nasadoge Menemenspor: 2-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx) - Alpaslan Dedeş (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Altaş Denizlispor evinde düşme hattında yer alan Nasadoge Menemenspor'u 2-1 yenerek büyük avantaj yakaladı. Denizlispor maça hızlı başladı ve 7'nci dakikada Ömer ile öne geçti. Menemenspor 23'üncü dakikada Ahmet'le rakibine yanıt verdi, ilk yarı 1-1 sona erdi. Denizlispor'da 77'nci dakikada Lopes'le 2-1'i buldu ve çok kritik bir galibiyete imza attı. Denizlispor bu sonuçla 45 puana yükselip ateş hattında uzaklaştı. Menemenspor ise 38 puanda kalarak potadan kurtulamadı.

7'inci dakikada Altaş Denizlispor öne geçti. Sol kanattan süratle topu taşıyan Mayi, ceza sahası içine girdi ve geriye çıkardı. Kale alanı önünde bekleyen Ömer, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma Altaş Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.