Narlıdere'de 19 Mayıs kutlamaları başladı

Narlıdere'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları resmi törenlerle başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Narlıdere'de de coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda ilk törenler, yoğun bir katılımla bugün Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'nda yapıldı.

Törene, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere İstihkam Okulu Komutanı Albay Halil Bulut, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek ve ilçe protokolünün yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Uğur Durukan'ın kısa bir konuşma yaptığı törende, okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Narlıdereli öğrencilerin gösterilerini sunduğu programda, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Atatürk'ün bundan 104 yıl önce yaktığı meşalenin sonsuza kadar Türk milletinin yolunu aydınlatmaya devam edeceğini belirterek, "Cumhuriyet'imizin en büyük eseri gençlerimizle birlikte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi M. Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadeleyi tam bağımsızlığa dönüştüren kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.