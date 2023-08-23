Narlıdere Belediyesi Çocuklara Spor Fırsatı Sunuyor

Narlıdere Belediyesi, çocukların ruh ve beden sağlığını geliştirmek için çeşitli branşlarda açtığı kurslar ve spor kulüpleriyle faaliyetlerine devam ediyor. Çocuklar hem temel spor eğitimi alıyor hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalıyor. Ayrıca Narlıdere Belediyesi, futbol, yüzme, voleybol, basketbol gibi spor dallarında eğitim vererek sporcu nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Yerel yönetimlerin kamu hizmetleri arasında spor faaliyetlerine de yer veren belediye, çocukları sporla buluşturarak sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.

Narlıdere Belediyesi, çocukların ruh ve beden sağlığını geliştirmek için faaliyetlerine devam ediyor. Belediye, çeşitli branşlarda açtığı kurslar ve spor kulüpleriyle yaptığı iş birlikleri ile çocukların yeteneklerini keşfetmesine ön ayak oluyor.

Narlıdere Belediyesi, çeşitli branşlarda açtığı kurslar ve spor kulüpleri ile yaptığı iş birlikleri ile sporcu nesiller yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Narlıdere Belediyesi'nin yaz ve kış döneminde açtığı voleybol, basketbol, yüzme ve tenis kurslarına katılan çocuklar hem temel spor eğitimi alıyor hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalıyor. Futbolda da U-11, U'15, U-12, U-15 ve U-16 yaş kategorilerinde eğitim veren Narlıdere Belediyesi, spor kulüpleri ile yaptığı işbirlikleri ile de futbola ilgi duyan çocukların gelişimlerine katkı sağlıyor.

Göztepe Spor Kulübü ile pilot takım ilişkisi kuran Narlıdere Belediyesi ayrıca bünyesinde bulunan Ali Artuner Stadı'nı Galatasaray ve Altınordu gibi Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerine tahsis ederek yeni yeteneklerin keşfine olanak yaratıyor. Narlıdere Belediyesi, çocuk ve gençlerin yelken sporuna özendirilmesi için her sene Deniz Festivali ve yelken yarışları düzenliyor. Altyapıdan birçok ismi çeşitli branşlarda Türk sporuna kazandıran Narlıdere Belediyesi, sporu seven nesilleri Türkiye'ye kazandırmaya ve geleceğin milli sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.

Yerel yönetimlerin kamu hizmetleri arasında spor faaliyetlerinin de yer aldığını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, şunları söyledi:

"Çağdaş bir toplum hedefiyle vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini geliştiriyoruz. Bu kapsamda her yaştan insanımıza özellikle de çocuklarımıza sporu sevdirmek ve onları bu konuda özendirmek de görevlerimiz arasında yer alıyor. Eskiden çocuklarımız eve girmezlerdi. Şimdi ise evden çıkmıyorlar. Bu durumu değiştirmemiz lazım. Biz sporu sosyalleşmenin ve sağlıklı nesiller yetiştirmenin bir aracı olarak görüyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki spor yapmaya teşvik ettiğimiz çocuklarımız ve gençlerimizden bazıları ileriki dönemlerde ülkemize milli sporcu olarak da hizmet edecekler. Narlıdere Belediyesi olarak herkes için spor ve yaşam boyu spor ilkesiyle çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz."