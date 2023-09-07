Narkotik Polisleri 17 Cup'ta Uyuşturucu Zararlarını Anlattı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Cup'ta taraftarlara uyuşturucu maddenin zararlarının anlatıldığı broşür dağıttı.
Narkotik polisleri bu yıl 17'si düzenlenen 17 Cup'ta taraftarlara uyuşturucu maddenin zararlarının anlatıldığı broşür dağıttı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yıl 17'si düzenlenen 17 Cup'ta Narko Nokta faaliyeti gerçekleştirdi. Bayan basketbol takımları arasında oynanan müsabakaları izlemeye gelen yaklaşık 2 bin taraftara broşür dağıtan ekipler, uyuşturucu maddelerin zararları, tedavi merkezleri ve uyuma aplikasyonu ile ilgili bilgi verdi
Faaliyetin devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor