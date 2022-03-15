Narbonne Volley: 3-0 - Haberler

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Narbonne Volley: 3-0

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Narbonne Volley: 3-0

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Nikolaos FRAGKAKIS, Benone VISANHALKBANK: Vigrass, Selçuk, Bruno, Oğuzhan, Hernandez, Yiğit (Volkan-L, Caner-L, Efe, Aslan, Abdullah)NARBONNE VOLLEY: Ramos, Rodrigues, Araujo, Jouffroy, Uriarte, Bassereau (Durand-L, Zanotti-L, Gabin, Bouguerra, Zerba)SETLER:...

SELÇUK, İZMİR (DHA) -

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Nikolaos FRAGKAKIS, Benone VISAN

HALKBANK: Vigrass, Selçuk, Bruno, Oğuzhan, Hernandez, Yiğit (Volkan-L, Caner-L, Efe, Aslan, Abdullah)

NARBONNE VOLLEY: Ramos, Rodrigues, Araujo, Jouffroy, Uriarte, Bassereau (Durand-L, Zanotti-L, Gabin, Bouguerra, Zerba)

SETLER: 25-20, 25-22, 25-23

SÜRE: 1.23 (25, 28, 32)

2022 CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Halkbank, Fransız temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı. İkinci maç 22 Mart Salı günü Narbonne kentinde oynanacak.


- Ankara
Narbonne Volley: 3-0

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Halkbank, Selçuk, Spor, Haberler

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