Napoli, Walter Mazzarri'yi teknik direktör olarak atadı
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İtalya Serie A takımlarından Napoli, teknik direktörlük görevine Walter Mazzarri'nin getirildiğini açıkladı. Mazzarri daha önce de Napoli'de görev yapmıştı.
İtalya Serie A takımlarından Napoli, teknik direktörlük görevine Walter Mazzarri'nin getirildiğini açıkladı.
İtalyan ekibi Napoli, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rudi Garcia'nın yerine Walter Mazzarri'yi takımın başına getirdi. Mazzarri, 2009-2013 yılları arasında da Maviler'de görev yapmıştı.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Napoli, bu sezon 12 hafta sonunda 21 puanla 4. sırada yer alıyor.
Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 7 puan topladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor