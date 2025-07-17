Napoli, Victor Osimhen'i Yeni Sezon Kampına Çağırmadı

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İtalyan futbol takımı Napoli, geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i yeni sezon hazırlık kampı kadrosuna dahil etmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, kamp için belirlenen kadroda Osimhen'in yer almadığı belirtildi.

İtalyan ekibi Napoli, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i yeni sezon hazırlık kampı kadrosuna çağırmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dimaro'daki yaz kampı başlıyor. İtalya'nın şampiyonları, üç günlük sağlık ve fizik testlerinin ardından sezon öncesi hazırlıklarına resmen başlıyor." denilirken, kamp için açıklanan kadroda Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Osimhen'e yer verilmedi.

Osimhen'in yer almadığı kamp kadrosunda bulunan oyuncular ise şöyle:

"Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, de Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin."

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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