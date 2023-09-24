Napoli ve Bologna Berabere Kaldı
İtalya Serie A'da Napoli ile Bologna arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Napoli 8 puanla 7. sırada, Bologna ise 6 puanla 11. sırada yer aldı.
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, konuk olduğu Bologna ile 0-0 berabere kaldı.
Ligin 5. hafta mücadelesinde, son şampiyon Napoli, Renato Dall'Ara Stadı'nda Empoli'ye konuk oldu.
Taraflar, mücadele boyunca yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremedi ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla 8 puanlı Napoli 7'nci, 6 puanlı Bologna 11'inci sırada yer aldı.
Inter 5'te 5 yaptı
Inter, Empoli deplasmanında tek golle kazandı. Konuk ekibin gölünü 51. dakikada Federico Dimarco attı.
5'te 5 yaparak puanını 15'e çıkaran Inter, liderliğini sürdürdü. Puansız Empoli ise son sırada kaldı.
Kaynak: AA / Spor