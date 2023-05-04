Napoli, Udinese ile berabere kalarak İtalya Serie A şampiyonluğunu ilan etti

İtalya Serie A'nın bitimine 5 hafta kala Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla Napoli, 2022-23 sezonuyla birlikte kulüp tarihindeki 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı. Taraftarlar maçı stadyumda kurulan dev ekrandan takip etti.

Napoli, deplasmanda karşılaştığı Udinese ile 1-1 berabere kalarak İtalya Serie A'nın bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A'nın 33'üncü haftasında Napoli, deplasmanda Udinese'ye konuk oldu. Dacia Arena'da oynanan karşılaşmayı Rosario Abisso yönetti. Ev sahibi ekip Udinese karşılaşmaya; Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie, Pereyra ve Nestorowski ile sahaya çıktı. Konuk ekip Napoli ise Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Elmas, Kvaratskhelia ve Osimhen 11'i ile sahadaydı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Ev sahibi ekip Udinese'nin golünü 13'üncü dakikada Lovric kaydederken, Napoli'nin golünü 52'nci dakikada Osimhen attı. Bu sonucun ardından Napoli, en yakın rakibi Lazio ile puan farkını 16'ya yükseltti ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı.

Napoli taraftarları deplasmanda Udinese ile oynadıkları maçı Diego Armando Maradona Stadyumu'nda kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlediler. Taraftarların birlikte izlediği karşılaşmada, 5 Euro olarak belirlenen biletler çıktığı gibi tükendi. Deplasmanda oynanan maçı Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki dev ekranlardan izleyen Napoli taraftarları, 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşma sonrası şampiyonluk sevincini coşkuyla kutladı.