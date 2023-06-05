Napoli Serie A'yı kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2022-2023 sezonu bugün oynanan 38'inci ve son hafta müsabakalarıyla tamamlandı. Napoli'nin 33 yıl aradan sonra ipi göğüslediği Serie A'da 38'inci haftasında kalan 5 maçın daha oynanmasıyla sezon sona ererken, puan tablosundaki sıralamada kesinleşti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2022-2023 sezonu bugün oynanan 38'inci ve son hafta müsabakalarıyla tamamlandı.

Napoli'nin 33 yıl aradan sonra ipi göğüslediği Serie A'da 38'inci haftasında kalan 5 maçın daha oynanmasıyla sezon sona ererken, puan tablosundaki sıralamada kesinleşti.

Napoli'nin birinci, Lazio'nun ikinci, Inter'in üçüncü, Milan'ın dördüncü sırayı aldığı ligde 5. sırayı milli futbolcu Merih Demiral'ın takımı Atalanta aldı. Atalanta, ligin son maçında konuk ettiği Monza'yı 5-2 yenerek, sezonu 64 puanla tamamladı.

Ligde kümede kalma mücadelesini ilgilendiren iki maç oynandı.

Bu maçlardan biri olan Milan-Hellas Verona karşılaşmasında, kırmızı-siyahlılar konuk ettikleri rakibini 3-1 yendi. Ligi dördüncü sırada tamamlaması daha önce kesinleşen Milan, bu galibiyetle puanını 70 yaptı.

Milan'a, maçın son anlarında gelen gollerle yenilen Hellas Verona ise 31 puanla 18. sırada kaldı.

Kümede kalma mücadelesini ilgilendiren bir diğer maçta ise Roma, konuk ettiği Spezia'yı 2-1 yendi. Roma, 63 puanla ligi 6. sırada tamamlarken, Spezia ise son haftayı mağlubiyetle ve 31 puanla 17. sırada tamamladı.

Serie A'da kurallar gereği puanları aynı olan 17. ve 18. sıradaki takımlar arasında ligden düşecek son takımın belli olması için play-out müsabakası oynanacak.

Hellas Verona ve Spezia arasında tarafsız sahadaki play-out maçını kazanan Serie A'da kalacak, kaybeden ise Serie B'ye düşecek. Ligde son iki basamakta yer alan Sampdoria ve Cremonese'nin Serie B'ye düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Diğer taraftan, adı mali yolsuzluk soruşturmasında geçtiği için çalkantılı bir sezon geçiren ve son olarak İtalya Futbol Federasyonu'ndan 10 puan silme cezası alan Juventus, ligin son haftasında Udinese'ye konuk oldu.

Juventus, deplasmanda Udinese'yi 1-0 yenerek, ligi 62 puanla 7. sırada bitirdi ve gelecek yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Bununla beraber İtalyan basını, Juventus'un gelecek yıl Avrupa Konferans Ligi'ne katılabilmesinin UEFA kararlarına bağlı olduğunu belirtti.