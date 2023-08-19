Napoli, Frosinone'yi 3-1 mağlup etti

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli, deplasmanda Frosinone'yi 3-1 yendi. Abdou Harroui'nin penaltı golüne karşılık Matteo Politano ve Victor Osimhen'in golleriyle galip gelen Napoli, sezonun ilk haftasında önemli bir galibiyet aldı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli, deplasmanda Frosinone'yi 3-1 yendi.

Serie A'da 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Napoli, Benito Stirpe Stadı'nda ligin yeni takımlarından Frosinone'ye konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 7. dakikada Abdou Harroui'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de rakibine 24. dakikada Matteo Politano, 42 ve 79. dakikalarda Victor Osimhen'in golleriyle cevap veren Napoli, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Aynı saatte başlayan diğer müsabakada ise Hellas Verona, deplasmanda Empoli'yi 1-0 mağlup etti.