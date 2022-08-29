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Napoli beraberliğe rağmen Serie A'da liderliğini sürdürdü

Spor Haberleri

Napoli beraberliğe rağmen Serie A'da liderliğini sürdürdü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasındaki Fiorentina-Napoli karşılaşması 0-0 tamamlandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasındaki Fiorentina-Napoli karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Haftaya puan tablosunun zirvesinde başlayan Napoli'nin, orta sıralardaki Fiorentina'ya konuk olduğu maçta gol sesi çıkmadı.

Puanını 7'ye yükselten Napoli, aynı puana sahip Milan, Lazio, Atalanta, Torino ve Roma'nın averajla önünde zirvede yer aldı.

Fiorentina ise 5 puanla haftayı 9. sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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