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Nantes, Mustafa Muhammed'in bonservisini Galatasaray'dan aldı

Nantes, Mustafa Muhammed'in bonservisini Galatasaray'dan aldı

Spor Haberleri

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes, kiralık olarak kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed'in bonservisini Galatasaray'dan aldığını duyurdu. Muhammed ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Nantes, satın alma opsiyonunu devreye soktu.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes, kiralık olarak kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed'in bonservisini Galatasaray'dan aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı hücum oyuncusunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun devreye sokularak bonservisinin Galatasaray'dan alındığı belirtildi.

Nantes, 25 yaşındaki Mustafa Muhammed ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Muhammed'in kontratında 5,7 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Fransa temsilcisinde geçen sezon 36 lig maçına çıkan Muhammed, 8 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının kümede kalmasında pay sahibi olmuştu.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Fransa Nantes Spor Haberler

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