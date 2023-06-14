Nantes, Mustafa Muhammed'in bonservisini Galatasaray'dan aldı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes, kiralık olarak kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed'in bonservisini Galatasaray'dan aldığını duyurdu. Muhammed ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Nantes, satın alma opsiyonunu devreye soktu.