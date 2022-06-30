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Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

AA - Ercan Çakar - Spor
Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

Fransız basketbolcu Nando de Colo, geride kalan üç sezonda formasını giydiği Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı.

Fransız basketbolcu Nando de Colo, geride kalan üç sezonda formasını giydiği Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Fransız basketbolcunun kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı aldığı belirtilerek, "Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe formasını özveriyle terleten Nando de Colo'ya katkıları için teşekkür ediyor, sporcumuza kariyerinin yeni dönemi için başarılar diliyoruz." denildi.

Nando de Colo, ülkesinin takımlarından ASVEL ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA / Ercan Çakar - Spor

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