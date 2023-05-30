Namık Barış Çelik, en golcü sezonunu yaşadı

Bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta 5 gol atan Karşıyaka'nın 25 yaşındaki oyuncusu Namık Barış Çelik, kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı. Karşıyaka'nın alt yapısından yetişen Çelik, 16'sı ilk 11 olmak üzere toplam 32 lig maçına çıktı ve 5 gol kaydetti.

Bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta 5 gol atan Karşıyaka'nın 25 yaşındaki oyuncusu Namık Barış Çelik, kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı.

Karşıyaka'nın alt yapısından yetişen Namık Barış Çelik, yeşil-kırmızılı formayla bu sezon 16'sı ilk 11 olmak üzere toplam 32 lig maçına çıktı ve 5 gol kaydetti. Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Çelik, Karaköprü Belediyespor (2) ve Hacettepe 1945 (1), 1954 Kelkit (1) ve Elazığspor (1) müsabakalarında toplam 5 kez ağları sarstı. Namık Barış Çelik, kariyerinde daha önceki en golcü sezonunu 2019-2020 sezonunda yine Karşıyaka formasıyla 4 golle yaşamıştı.

Sonradan girip golünü attı

Namık Barış Çelik, ligin ilk yarısındaki maçların büyük çoğunluğuna ilk 11'de başlasa da ara transfer döneminde kadroya katılan yeni oyunculardan sonra genelde yedek soyunmuştu. Öte yandan Çelik, attığı 5 golün 3'ünü de oyuna sonradan dahil olduğu mücadelelerde kaydetti. - İZMİR