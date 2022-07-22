Namağlup Türkiye şampiyonu Azra'nın sevinç gözyaşları - Haberler

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Namağlup Türkiye şampiyonu Azra'nın sevinç gözyaşları

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Namağlup Türkiye şampiyonu Azra'nın sevinç gözyaşları

Amasya'da düzenlenen Minikler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 36 kiloda mücadele eden Amasya Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Azra Sağıroğlu Türkiye şampiyonu oldu.

Amasya'da düzenlenen Minikler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 36 kiloda mücadele eden Amasya Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Azra Sağıroğlu Türkiye şampiyonu oldu. Altın madalyayı antrenörüyle kutlayan 12 yaşındaki şampiyon sevinç gözyaşlarını tutamadı.

5 bin tekvandocunun katıldığı şampiyonada minik kızlar 36 kiloda Azra Sağıroğlu, 150 sporcu arasında 8'de 8 yaparak altın madalyaya ulaştı. Mutluluktan sevinç gözyaşı döken Sağıroğlu, "Hiç yenilmeden Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim yurtdışında da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Tüm arkadaşlarıma da bu sporu tavsiye ediyorum" dedi.

Sporcusunu kutlayan antrenör Adnan Bünyat da, "Bunun için çok çalıştık ve hak ettik. Çok yetenekli, önü açık. Elimizden geleni yapıp Azra'yı ülkemiz adına kazandırmak istiyorum. Hedefimiz yurt dışında başarılar elde etmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik Türkiye Amasya Spor Haberler

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