Namağlup finaldeler, Süper Lig'e terfiye hak kazandılar

İSTANBUL (İHA) - 2021-2022 sezonu Türkiye Üniversiteler Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler İstanbul 1. Lig Kadınlar Voleybol Şampiyonası finali belli oldu. Finalde yer alan takımlar Süper Lig'e terfi maçlarına katılmaya hak kazandı.

2021-2022 sezonu Türkiye Üniversiteler Federasyonu (TÜSF) tarafından gerçekleştirilen Üniversiteler İstanbul 1. Lig Kadınlar Voleybol Şampiyonası finaline Doğuş Üniversitesi namağlup adını yazdırdı ve Süper Lig'e terfi maçlarına katılmaya hak kazandı.

"Turnuvaya şampiyon olarak gitmek istiyoruz"

09-13 Mayıs tarihinde Afyon'da yapılacak olan Süper Lig'e terfi maçlarına gitmeye hak kazandıklarını belirten Antrenör Barış Sümen, "Bu sene aramıza katılan yeni sporcu öğrencilerimiz ile takımımız daha da güçlendi. Saha içinde ve dışında uyumumuz çok güzel. Bu da oyunumuzu olumlu etkiliyor. İstanbul'daki son maçımızı da kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırmak, turnuvaya şampiyon olarak gitmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor