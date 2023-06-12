Nallıhan'da Tek Kurşun Atış Yarışması Düzenlendi

Nallıhan Genç Avcılar Derneği tarafından düzenlenen Tek Kurşun Atış Yarışması'na Ankara, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kastamonu, Bolu, Samsun, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Sakarya gibi illerden çok sayıda yarışmacı katıldı. Yarışmada kadınlar kategorisinde birinciliği Afyonkarahisar bölgesinden Hacer Çevik alırken, erkekler Gong kategorisinde Nallıhan'dan Ferdi Karakoç, erkekler Pet Şişe kategorisinde Nallıhan'dan Ferdi Karakoç, Tavşan Atışı kategorisinde Ali Hazır birinciliği elde etti.

Nallıhan ilçesinde Tek Kurşun Atış Yarışması düzenlendi.

Nallıhan Genç Avcılar Derneği tarafından Hayvan Pazarı mevkisinde bulunan atış poligonunda düzenlenen etkinlikte yarışmacılar 4 ayrı noktaya farklı mesafelerde atış gerçekleştirdi.

Yarışmaya Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kastamonu, Bolu, Samsun, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Sakarya gibi illerden çok sayıda yarışmacı katıldı.

Yarışmada, kadınlar kategorisinde birinciliği Afyonkarahisar bölgesinden Hacer Çevik alırken, Erkekler Gong kategorisinde Nallıhan'dan Ferdi Karakoç, Erkekler Pet Şişe kategorisinde Nallıhan'dan Ferdi Karakoç, Tavşan Atışı kategorisinde Ali Hazır birinciliği elde etti.

Nallıhan Genç Avcılar Dernek Başkanı Sinan Ercan, yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir dernek olduklarını, ilk kez bu kadar çok katılımlı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ercan, desteklerinden dolayı Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile Nallıhan esnafına teşekkür etti.