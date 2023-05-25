Nallıhan'da Sportif Yetenek Taraması Yapıldı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Nallıhan'da ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine birinci kademe tarama testleri gerçekleştirildi.

Nallıhan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında üçüncü sınıfta eğitim gören 93 öğrenciye sportif test ve ölçüm yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Tandoğan, öğrencilere boy yüksekliği, esneklik, kulaç genişliği, pençe kuvveti, zıplama yüksekliği ve reaksiyon testleri yapıldığını söyledi.

Tandoğan, program kapsamında öğrencilerin 1 yıl eğitime tabi tutulduğunu, ara ölçüm ve son testleri yapıldıktan sonra da fiziksel yeterlilik, gelişime ve yeteneklerine göre branşlara yönlendirildiklerini aktardı.

Sportif eğitim uzmanı Mehmet Açıkalın da taramalara ilişkin bilgi paylaştı.