Nahit Şahin Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Seçildi

Türkiye Ragbi Federasyonu başkanlığına Nahit Şahin seçildi.

Ankara Crawn Plaza Otel'de yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'na federasyonun 170 delegesinin 143'ü oy kullandı.

Başkan adayları Murat Pazan ve Nahit Şahin kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Divan kurulu başkanı Abdullah Albunar'ın liste tartışması, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal'ın kürsüden yaptığı konuşmanın ardından sona erdi ve oy kullanma işlemine geçildi.

Seçim sonucunda 76 oy alan Nahit Şahin başkanlığa seçilirken Murat Pazan 66 oyda kaldı. 1 oy geçersiz sayıldı.

Nahit Şahin başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde Şefik Aygöl, Abdulkadir Aydoğan, Selçuk Görgülü, Tolga Ataş, Ayhan Ayhan, Engin Kömürcü, Zafer Dikencik, Hüseyin Kuriş, Niyazi Özçelik ve Hamza Taş yer aldı.