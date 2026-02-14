Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin'e uluslararası görev

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Akdeniz Beyzbol Softbol Birliğinin Kuruluş Kongresinde mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi seçildi.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Akdeniz Beyzbol Softbol Birliğinin Kuruluş Kongresi, Malta'nın Mellieha kentinde gerçekleştirildi.

Seçimler sonucunda birliğin uluslararası yönetim kadrosu belirlendi. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi oldu.

Açıklamada, "Türkiye adına böylesine önemli bir sorumluluğun üstlenilmesi, ülkemizin spor diplomasisi açısından güçlü bir kazanımı olmuştur. Uluslararası platformda ülkemizi temsil edecek olan Federasyon Başkanımız Nahit Şahin'i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Akdeniz Beyzbol Softbol Birliği Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

Başkan: Kostas Liaromatis (Yunanistan)

Başkan yardımcısı: Elliot Feys (Fransa)

Genel sekreter: Jordi Valdes (İspanya)

Mali sorumlu: Nahit Şahin (Türkiye)

Yönetim kurulu üyesi-Afrika: Saber Jajja (Tunus)

Yönetim kurulu üyesi-Asya: (Suriye kotası)

Yönetim kurulu üyesi-Avrupa: Petra Cizmic Poprzacak (Hırvatistan)