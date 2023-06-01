Nafia Kuş Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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Milli sporcu Nafia Kuş, kadınlar +73kg finalinde Özbekistan'dan son dünya şampiyonu Svetlana Osipova'yı yenerek altın madalya kazandı.
Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda, milli sporcu Nafia Kuş, kadınlar +73kg finalinde Özbekistan'dan son dünya şampiyonu Svetlana Osipova'yı yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor